Тимошенко з Ахметовим посунули Ющенка та Януковича
Топ-100 журнала "Корреспондент"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зайняла перше місце в рамках проекту журналу «Корреспондент» ТОП-100 найвпливовіших українців.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор журналу Віталій СИЧ.
На другому місці – власник корпорації Систем Кепітал Менеджмент, народний депутат України Рінат АХМЕТОВ, який додав один пункт порівняно з рейтингом минулого року.
Третє місце зайняв Президент України Віктор ЮЩЕНКО, опустившись за цей рік на одну позицію.
Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА піднявся на четверте місце рейтингу ТОП-100.
П`яте місце - за акціонером міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктором ПІНЧУКОМ.
До списку найвпливовіших також потрапили:
6 – Віктор ЯНУКОВИЧ – лідер Партії регіонів;
7 – Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – член наглядової ради ПриватБанку;
8 – Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради;
9 – Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар Ради нацбезпеки та оборони України;
10 – Олександр ТУРЧИНОВ – перший віце-прем`єр-міністр України;
11 – Костянтин ЖЕВАГО – голова фінансово-промислової групи “Фінанси і кредит»;
12 – Юрій ЛУЦЕНКО – міністр внутрішніх справ України;
13 – Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – Київський міський голова;
14 – Віталій ГАЙДУК – президент консорціуму «Індустріальна група»;
15 – Сергій ТАРУТА – голова ради директорів «Індустріального союзу Донбасу»;
16 – Борис КОЛЕСНІКОВ – народний депутат від Партії регіонів, власник компанії «Укрінвест»;
17 – Володимир ЛИТВИН – лідер парламентської фракції блоку власного імені;
18 – Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України;
19 – Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ – голова Державної митної служби України;
20 – Дмитро ФІРТАШ – співвласник RosUkrEnergo, власник Group DF;
Так само до рейтингу увійшли телеведучий Савік ШУСТЕР (44-е місце); продюсер, актор, музикант, лідер групи «ВВ» Олег СКРИПКА (48-е), лідер групи «Океан ЕльзИ» Святослав ВАКАРЧУК (55-е); гравець футбольного клубу Зеніт (Санкт-Петербург) і національної збірної України Анатолій ТИМОЩУК (59-е); боксер, чемпіон світу за версіями WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО (67-е).
Замикає сотню рейтингу ТОП-100 екс-президент Леонід КУЧМА.
Всього до нинішнього рейтингу увійшли 102 особи (10 жінок, 92 – чоловіки). На 60-й і 85-й позиціях опинилися два брати й дві сестри відповідно.
48 років – середній вік номінантів рейтингу. Найстарший – Патріарх ФІЛАРЕТ (№35) – 79 років, наймолодший – тенісистка Катерина БОНДАРЕНКО (№85) - 22 роки.
29 українських мультимільйонерів із числа найбагатших українців увійшли до нинішнього рейтингу впливу. Сумарний капітал цих підприємців – 87 млрд. дол., що більш ніж удвічі перевищує бюджет України.
Нагадаємо, що у минулому році перші місця у рейтингу журнала "Корреспондент" розподілилися так:
1. Віктор Янукович.
2. Віктор Ющенко.
3. Рінат Ахметов.
4. Юлія Тимошенко.