Тимошенко з Ахметовим посунули Ющенка та Януковича

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зайняла перше місце в рамках проекту журналу «Корреспондент» ТОП-100 найвпливовіших українців.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор журналу Віталій СИЧ.

На другому місці – власник корпорації Систем Кепітал Менеджмент, народний депутат України Рінат АХМЕТОВ, який додав один пункт порівняно з рейтингом минулого року.

Третє місце зайняв Президент України Віктор ЮЩЕНКО, опустившись за цей рік на одну позицію.

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА піднявся на четверте місце рейтингу ТОП-100.

П`яте місце - за акціонером міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктором ПІНЧУКОМ.

До списку найвпливовіших також потрапили:

6 – Віктор ЯНУКОВИЧ – лідер Партії регіонів;

7 – Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – член наглядової ради ПриватБанку;

8 – Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради;

9 – Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар Ради нацбезпеки та оборони України;

10 – Олександр ТУРЧИНОВ – перший віце-прем`єр-міністр України;

11 – Костянтин ЖЕВАГО – голова фінансово-промислової групи “Фінанси і кредит»;

12 – Юрій ЛУЦЕНКО – міністр внутрішніх справ України;

13 – Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – Київський міський голова;

14 – Віталій ГАЙДУК – президент консорціуму «Індустріальна група»;

15 – Сергій ТАРУТА – голова ради директорів «Індустріального союзу Донбасу»;

16 – Борис КОЛЕСНІКОВ – народний депутат від Партії регіонів, власник компанії «Укрінвест»;

17 – Володимир ЛИТВИН – лідер парламентської фракції блоку власного імені;

18 – Володимир СТЕЛЬМАХ – голова Національного банку України;

19 – Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ – голова Державної митної служби України;

20 – Дмитро ФІРТАШ – співвласник RosUkrEnergo, власник Group DF;

Так само до рейтингу увійшли телеведучий Савік ШУСТЕР (44-е місце); продюсер, актор, музикант, лідер групи «ВВ» Олег СКРИПКА (48-е), лідер групи «Океан ЕльзИ» Святослав ВАКАРЧУК (55-е); гравець футбольного клубу Зеніт (Санкт-Петербург) і національної збірної України Анатолій ТИМОЩУК (59-е); боксер, чемпіон світу за версіями WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі Володимир КЛИЧКО (67-е).

Замикає сотню рейтингу ТОП-100 екс-президент Леонід КУЧМА.

Всього до нинішнього рейтингу увійшли 102 особи (10 жінок, 92 – чоловіки). На 60-й і 85-й позиціях опинилися два брати й дві сестри відповідно.

48 років – середній вік номінантів рейтингу. Найстарший – Патріарх ФІЛАРЕТ (№35) – 79 років, наймолодший – тенісистка Катерина БОНДАРЕНКО (№85) - 22 роки.

29 українських мультимільйонерів із числа найбагатших українців увійшли до нинішнього рейтингу впливу. Сумарний капітал цих підприємців – 87 млрд. дол., що більш ніж удвічі перевищує бюджет України.

Нагадаємо, що у минулому році перші місця у рейтингу журнала "Корреспондент" розподілилися так:

1. Віктор Янукович.

2. Віктор Ющенко.

3. Рінат Ахметов.

4. Юлія Тимошенко.