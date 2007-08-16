Український щотижневий журнал Корреспондент 16 серпня вп`яте оприлюднив свій рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей України.

Цього року рейтинг очолив прем`єр Віктор Янукович.

Другий рядок списку зайняв Президент Віктор Ющенко.

Третє місце у донецького підприємця Ріната Ахметова.

Відразу за Ахметовим в списку розташувалася Юлія Тимошенко.

Редакція також відзначає значне зростання в рейтингу Віктора Пінчука - завдяки його добродійній діяльності; Юрія Луценка - завдяки створенню образу непохитного революціонера; Арсенія Яценюка, якого виніс вгору бурхливий розвиток його політичної кар`єри, і Григорія Суркіса, який піднявся в списку на хвилі Євро-2012.

Середній вік учасника рейтингу ТОП-100 - 49 років. Наймолодшому, футболістові Андрію Шевченку, - 30 років, найстаршому, Михайлу Денисенку, відомішому як патріарх Філарет, глава Української православної церкви Київського патріархату, - 78.

Більше половини списку найвпливовіших людей України - представники п`яти головних політичних сил країни. Блок Наша Україна - Народна самооборона - 18 чоловік, Партія регіонів - 17 і БЮТ - 10, Соціалістична партія - шість. Двоє від Комуністичної партії.

У нинішньому рейтингу ТОП-100 - 26 новачків. Найуспішніший дебютант - голова правління Національного банку України Володимир Стельмах № 16 списку.

Впливові люди України переважно родом з обласних центрів. Київ і його околиці виховали 17 номінантів, Донецьк і область - 14, Дніпропетровський регіон - сім, Львів - п`ять.

При підготовці рейтингу редакція враховувала думки 20-ти експертів в різних галузях.

Корреспондент.net