Порошенко піде на другий президентський термін - глава фракції БПП

Про це він заявив лідер фракції БПП у Верховній Раді Ігор Гринів, передає "Українська правда".

"Чи є сумніви в тому, що Петро Олексійович піде на другий термін? В моєму розумінні, немає ніяких сумнівів. Президент піде на другий термін і це страшна і велика відповідальність", – говорить Гринів.

"...Петро Олексійович прекрасно розуміє, що для того, щоб стати президентом на другий термін, треба домогтися екстраординарних результатів. Скоротився кредит довіри до влади, стало більше претензій до влади, частіше піднімають питання про відповідальність влади – і це вже інші вимоги, ніж ті, які були до Ющенка", – зазначає депутат.

Гринів наголосив на усій складності ситуації, в якій опинився Порошенко: "Якби такі вимоги, як тоді, були зараз до Петра Олексійовича, то можна було б, як робив Янукович – скакати по пеньках і йти на виборчу кампанію".

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"Зараз зовсім інше: без реальних реформ, без відкритої позиції отримати пам'ятник у державі і ввійти в українську історію буде досить важко. Це гра ва-банк, ця гра значно складніша, ніж здається на перший погляд", – наголосив глава фракції БПП.

Він пояснив, чому виступає на боці глави держави: "Ви говорите, що я тонко хвалю президента. Ні, не тонко, я грубо хвалю президента... Бо я в кошмарному сні собі уявляю, що було б, якби президентом став інший кандидат. Я вважаю, що ризик для державності України був би значно вищим".

На питання, кого він вважає головним конкурентом Порошенка, Гринів відповів: "Знаєте, соціологи зараз міряють навіть Володимира Зеленського. Це нічого поганого не каже про Володю. Але одним з таких реальних конкурентів може бути ось такий несистемний вибір людей".

На запитання щодо соціологічних замірів, або так би мовити, хто "дихає президенту в потилицю", Гринів зазначив: "У вищій лізі перебувають ті люди, які постійно були у попередніх кампаніях. Це Садовий, Тимошенко. На сьогоднішній день ці три кандидати реально є представниками вищої ліги".

Однак, на думку Гриніва, ліга "знизила свій рівень".

Раніше УНІАН повідомляв, що, за результатами опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, проведення дострокових парламентських виборів підтримують 36,6% українців (у грудні 2015 року 36,7%).