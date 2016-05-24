Понад 35% українців підтримують проведення дострокових парламентських виборів – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Читайте такожКількість прихильників членства Британії у ЄС зросла - опитування

Разом з тим 40,1% українців проти проведення дострокових парламентських виборів (у грудні 2015 таких було 43,4%).

Не змогли відповісти на це запитання 23,3% (у грудні 2015 - 19,9%).

Відповідаючи на запитання, чи брали б ви участь в дострокових парламентських виборах в разі їх проведення, 55,7% опитаних сказали “так” (у грудні 2015 року - 56,5%), 26,5% - “ні” (у грудні 2015 року - 32,5%).

Не змогли відповісти на це питання 17,8% (у грудні 2015 - 10,9%).

25,6% опитаних вважають, що в разі проведення дострокових виборів до ВР склад парламенту буде кращим, 8,5% - “буде гірший”, 41% - “буде такий самий”, 24,9% - “важко сказати”.

Читайте такожУ службі зайнятості назвали найперспективніші професії найближчих років

Опитування проведено фондом “Демократичні ініціативи” ім. Кучеріва та Центром Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Опитано 2016 респондентів у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки 2,3%.

Дані для порівняння наводяться за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.