У святкуванні Дня ВМС візьмуть участь 15 бойових кораблів та суден

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час брифінгу речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

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"3 липня в Одесі та у інших гарнізонах флоту пройдуть урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Військово-морських сил Збройних сил України. Загалом від українських ВМС, а також Морської охорони Державної прикордонної служби України до цих заходів буде залучено близько 15 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення", - сказала Гаврилюк.

Крім того, додала вона, у небі над Одеською затокою відбудеться демонстрація елементів вищого пілотажу, десантування парашутистів, а також пройде регата на Кубок командувача ВМС України.