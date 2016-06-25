В Одесі у зв'язку зі святкуванням Дня ВМС вулицями міста проїде військова техніка

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, 30 червня та 4 липня з нагоди святкування Дня ВМС проводитиметься передислокація колон військової техніки.

Зазначається, що відповідно до плану заходів із нагоди відзначення 30 червня та 4 липня підрозділами ВМС проводитиметься передислокація колон військової техніки із села Дачне до Одеси - по Суворовському й Приморському районах міста.

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Передислокація проводитиметься в супроводі автомобілів військової безпеки дорожнього руху.

У міськраді пояснили, що до Дня ВМС в Одесі з 30 червня до 2 липня пройде низка заходів. Зокрема, свято розпочнеться ритуалом підняття на кораблях, пришвартованих у районі Морського вокзалу, Військово-Морського прапора і прапорів розцвічування.

На зовнішньому рейді заплановано спуск вінка та квітів на воду на честь загиблих військових і цивільних моряків.

Крім того, жителям і гостям міста буде продемонстровано елементи вищого пілотажу, регата на кубок командувача ВМС ЗСУ, виступ військового оркестру, дефіле роти почесної варти, «велопробіг у тільняшках», старт шлюпкового походу курсантів факультету ВМС Національного університету «Одеська морська академія».