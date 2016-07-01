"Газова справа": Холодницький каже, що для оголошення підозри Онищенку достатньо доказів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається на надання Верховною Радою України 5 липня згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Олександра Онищенка.

Читайте такожОпубліковано розсекречені документи НАБУ із записами розмов менеджерів Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, коментуючи ”газову справу”, в рамках якої ідеться про подання до ВР на зняття депутатської недоторканності з Онищенка та притягнення його до кримінальної відповідальності.

За словами Холодницького, зібрані докази щодо ролі Онищенка в ”організації злочинної схеми розкрадання газу” підтверджуються, зокрема свідками та вилученими документами.

”Здобуті слідством докази вини співорганізаторів схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ ”Укргазвидобування” належно зафіксовані у кримінальному провадженні та є достатніми”, - сказав він і наголосив, що підстав відкликати чи змінювати подання немає.

Керівник САП звернувся до Верховної Ради з проханням підтримати подання щодо Онищенка і дати дозвіл не лише на притягнення його до кримінальної відповідальності, але й на арешт.

”Слідством було достатньо встановлено доказів про те, що весь ланцюжок посередників, починаючи від учасників договору про спільну діяльність з ПАТ ”Укргазвидобування”, закінчуючи переможцями торгів і, власне, біржами, на яких ці торги проводилися, - кінцевими споживачами, був підконтрольний саме народному депутату Онищенку”, - сказав Холодницький.

Як наголосив Холодницький, ”припущення про те, що докази недостатні чи необгрунтовані, є безпідставними”. ”Докази, зібрані нами, ми вважаємо достатніми для того, щоб оголосити підозру в тому числі й Онищенку”, - сказав керівник САП.

Крім того, за словами Холодницького, ”коли починаються розмови про Регламент (Верховної Ради - УНІАН), в мене складається думка, що якісь голосування будуть... чи спроби заблокувати, чи-то можуть проголосувати за надання згоди на притягнення, але не надання згоди на затримання і арешт”.

”Я сподіваюся, що у вівторок до нашої позиції все таки дослухаються й ухвалять, дадуть можливість органам слідства довести цю справу до суду та органам прокуратури - до вироку”, - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наступного дня антикорупційний прокурор Холодницький особисто приніс подання до парламенту.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.

29 червня Регламентний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.

При цьому, за словами першого заступника голови комітету Павла Пинзеника, подання є недостатньо обгрунтованим, відсутні окремі подання щодо затримання та арешту депутата, а натомість всі три вимоги містяться у одному поданні.

Читайте такожОнищенко заявив про готовність іти до суду і "доводити свою невинуватість"

Як сказав Пинзеник, “подання в частині надання згоди на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності може бути розглянуте і підтримане Верховною Радою”. “Комітет також вважає, що у зв`язку з відсутністю подань щодо надання згоди на затримання Онищенка і надання згоди на його арешт та відсутність обгрунтування у внесеному поданні щодо застосування до Онищенка таких запобіжних заходів, питання не готові до розгляду Верховною Радою”, - сказав він.

За словами Пинзеника, в разі розгляду парламентом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка “комітет звертає увагу на те, що головуючий на пленарному засіданні при розгляді цього питання... має ставити на голосування окремо, а Верховна Рада має визначатися окремо щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Онищенка, надання згоди на його затримання і щодо надання згоди на арешт Онищенка”.