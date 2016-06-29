Комітет рекомендує Раді притягти Онищенка до відповідальності

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено під час засідання комітету.

Як зазначив, оголошуючи рішення, перший заступник голови комітету Павло Пинзеник, відповідне подання є недостатньо обгрунтованим і при цьому відсутні окремі подання щодо затримання та арешту депутата, а натомість всі три вимоги містяться у одному поданні.

Так, зазначив Пинзеник, “подання в частині надання згоди на притягнення народного депутата Онищенка до кримінальної відповідальності може бути розглянуте і підтримане Верховною Радою України”. “Комітет також вважає, що у зв'язку із відсутністю подань щодо надання згоди на затримання народного депутата Онищенка і надання згоди на його арешт, та відсутність обгрунтування у внесеному поданні щодо застосування до народного депутата Онищенка таких запобіжних заходів, питання не готові до розгляду Верховною Радою”, - сказав він.

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Депутат зазначив, що в разі розгляду парламентом подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка “комітет звертає увагу на те, що головуючий на пленарному засіданні при розгляді цього питання... має ставити на голосування окремо, а Верховна Рада має визначатися окремо щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Онищенка, надання згоди на його затримання і щодо надання згоди на арешт Онищенка”.

Онищенка підозрюють в «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ« Укргазвидобування ». За попередніми даними, внаслідок викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справ.