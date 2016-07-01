Як працювала "газова схема" Онищенка: НАБУ оприлюднило інфографіку

У НАБУ заявляють, що із початку розслідування кримінальної справи щодо "газової схеми" Онищенка їм чиниться спротив під час проведення слідчих дій і при розгляді клопотань у судах. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Враховуючи такі факти, а також достатні докази, переконаний, Верховна Рада України має прийняти рішення і підтримати подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в повному обсязі", – зазначив під час брифінгу директор НАБУ Артем Ситник.

Деталі організації "газової схеми" НАБУ показало в інфографіці.

Як повідомлялося, 29 червня, Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та організаційної роботи задовольнив подання САП, погоджене з Генеральним прокурором України, щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа. Разом із тим, Верховна Рада має голосувати окремо по кожному із пунктів подання: за притягнення до кримінальної відповідальності, за затримання та за арешт.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наступного дня антикорупційний прокурор Холодницький особисто приніс подання до парламенту. Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.