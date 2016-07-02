Порошенко підписав закони щодо реформування системи виконання судових рішень

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Закони передбачають впровадження змішаної системи виконання судових рішень шляхом модернізації служби державних виконавців та запровадження інституту приватних виконавців, який є новацією в українському законодавстві.

Закон «Про виконавче провадження» запроваджує автоматизацію процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повної фіксації процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, оптимізує строки проведення виконавчих дій, детально регулює питання відповідальності боржника у виконавчому провадженні, та визначає перелік питань, що не можуть виконуватися приватними виконавцями.

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Крім того, впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особи права на справедливий суд, оскільки виконання судового рішення є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Закони України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» були спільно розроблені народними депутатами, експертами Міністерства юстиції України та членами Ради з питань судової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при президентові України, з метою комплексного реформування сфери виконання судових рішень на виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, затвердженої Указом президента України № 276 від 20 травня 2015 року, підкреслюється в повідомленні.