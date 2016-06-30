Закон про внесення змін до Конституції в частині правосуддя опублікували в "Голосі України"

Відповідно до закону, призначення на посаду судді здійснюється президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом. Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом.

Змінами передбачено, що суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає президент України, двох обирає Верховна Рада України, двох обирає з’їзд адвокатів України, двох обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два строки поспіль.

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Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Відповідно до закону, можуть діяти вищі спеціалізовані суди. Змінами також передбачено, що без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до закону, суддя не може бути членом політичних партій, профспілок, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, але може займатися науковою, викладацькою чи творчою діяльністю. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою.

Відповідно до закону, до складу Конституційного Суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного Суду України. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку.

Суддя Конституційного Суду призначається на 9 років без права бути призначеним повторно. Без згоди Конституційного Суду суддю КС не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

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Відповідно до закону, прокуратуру в Україні очолює генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради президент України. Строк повноважень генерального прокурора становить 6 років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду генерального прокурора два строки поспіль.

Змінами до Перехідних положень нині чинного закону передбачено, що до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя цей орган діє у складі членів Вищої ради юстиції протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 року.

Обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 року. Також повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено.

Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Судді, які обрані суддями безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до звільнення або до припинення їх повноважень з підстав, визначених Конституцією України.

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Крім того, відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України ”Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Також передбачено, що до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України, відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює президент України на підставі та у порядку, що визначені законом. Упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює президент України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. В Прикінцевих та перехідних положень зазначено, що цей закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім ряду положень. Зокрема, положення ст.124, яка передбачає що: «Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного Кримінального суду» набирає чинності лише через 3 роки з дня, наступного за днем опублікування даного закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 червня прийняла Закон «Про внесення змін до Конституції України (про правосуддя)». 28 червня президент України підписав закон про зміни до Конституції в частині правосуддя.