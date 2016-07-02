Савченко про справу "Баті": учасників АТО не можуть судити звичайні суди за дії під час війни

Про це сказала народний депутат України Надія Савченко (фракція «Батьківщина») в ефірі ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" з Наталією Влащенко на телеканалі «112», коментуючи ситуацію із судовим розглядом справи колишнього начальника штабу батальйону «Айдар» Валентина Лихоліта ("Баті").

Відповідаючи на запитання чи був її командиром Лихоліт, вона зазначила, що «командир у мене був і залишався той, що командував авіабригадою міста Броди». «Я не була офіційно легально переведена в батальйон «Айдар», а я знаходилася там під час своєї відпустки як доброволець. Тому ні полковник Мельничук, ні Валентин Лихоліт не були моїми офіційними командирами», - наголосила вона.

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Савченко додала, що «те, що зараз відбувається не тільки з Валентином Лихолітом, а те, що зараз відбувається в Україні з судовими системами саме по справах АТО і учасниках АТО, це вже носить, як ви бачите, блокове підґрунтя, і це не можна вирішити по кожному окремому суду, по кожній окремій людині в ручному режимі». За її словами, ці питання необхідно вирішувати через зміни до законодавства. «Я ще не знаю наскільки це може бути дієвим, але я розумію, що деякі справи так як мене в Росії судили кримінальним судом - такого бути не може. Бажано, звичайно, щоб це був спецсуд, військовий трибунал, тому, що не можна розглядати справи, які відбувалися десь в зоні АТО … в кримінальних судах», - наголосила Савченко. Вона зазначила, що під час війни, зокрема, всі машини, які потрібні для захисту країни «армія може забрати». «Таке практикувалося і практикується в кожній війні», - додала Савченко. Вона зазначила, що звичайні суди не можуть розглядати такі питання, бо тут мова йде про трактування поняття чи це крадіжка транспорту, чи використання його для оборони України.

Савченко наголосила, що шукає вирішення цих питань через внесення змін до законодавства України.