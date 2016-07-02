Генпрокурор вважає неправильною обрану міру запобіжного заходу колишньому начальнику штабу батальйону "Айдар" Лихоліту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу 112.

Генпрокурор висловився за зупинку акції блокування Печерського суду, який юридично сам вже не може скасувати, власне рішення щодо Лихоліта.

“Лихоліт міг би спокійно відпочити до призначення суду. Він може бути сьогодні пізно увечері, або, можливо, завтра зранку”, - зазначив Луценко.

На його думку, “до розгляду по суті запобіжний захід пану Лихоліту, з моєї точки зору, обраний неправильно”.

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“Я приїду до Києва, ще раз зустрінуся зі слідчим, вивчу всі матеріали. Поки що я із короткої фабули, інформації, яку мені дали телефоном, не бачу підстав для настільки серйозного заходу як арешт”, - підсумував генпрокурор і додав, що це рішення може скасувати лише Апеляційний суд.

Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський суд заарештував Лихоліта на два місяці. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта і перекрили вже навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика.