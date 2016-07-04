Парубій: ВР цього тижня розгляне питання про призначення та звільнення суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Парубія, “зараз ведеться робота, щоб з тих 730 суддів, які стоять на призначення, був визначений перелік суддів, які є неконфліктними, які можуть пройти, бо у нас в деяких районах є лише 50 відсотків суддів”.

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Парубій також нагадав, що в парламенті є ряд подань на звільнення суддів. Зокрема, йдеться про звільнення двох суддів Конституційного суду і ряд суддів, які мають бути звільнені за порушення присяги.

Голова ВР зазначив, що на цьому тижні буде виділено півдня в парламенті України для того, щоб призначити та звільнити суддів, щодо яких є подання в парламенті України.

Як повідомляв УНІАН, голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк 9 червня заявляв, що за рік роботи новий склад ВРЮ рекомендував звільнити майже 1 тис. суддів.

«За рік роботи Вища рада юстиції рекомендувала звільнити 958 суддів, з них 338 - за порушення суддею присяги, а також 620 - за загальними обставинами, тобто, за власним бажанням судді, за станом здоров'я і у зв’язку із закінченням строку повноважень та у зв'язку з досягненням суддею 65 років», - сказав він.