У "нетрях" Ради розробляється законопроект про вибори на окупованих територіях - нардеп
Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк стверджує, що у Верховній Раді розробляється законопроект про вибори на тимчасово окупованих територіях України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
За словами Березюка, "зараз розробляється закон в нетрях Верховної Ради, і мені дуже цікаво знати, хто доручив Комітету з правосуддя та його голові (йдеться про Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя і його голову Руслана Князевича - УНІАН) розробляти закон про вибори на окупованих територіях".
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Як наголосив Березюк, на сьогодні ще не підписані закони, ухвалені ВР попереднього скликання, які стосуються амністії сепаратистів. За його словами, у той же час досі не ухвалено законопроект, який би амністував захисників держави.