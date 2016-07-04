У "нетрях" Ради розробляється законопроект про вибори на окупованих територіях - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Березюка, "зараз розробляється закон в нетрях Верховної Ради, і мені дуже цікаво знати, хто доручив Комітету з правосуддя та його голові (йдеться про Комітет ВР з питань правової політики та правосуддя і його голову Руслана Князевича - УНІАН) розробляти закон про вибори на окупованих територіях".

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Як наголосив Березюк, на сьогодні ще не підписані закони, ухвалені ВР попереднього скликання, які стосуються амністії сепаратистів. За його словами, у той же час досі не ухвалено законопроект, який би амністував захисників держави.