Геращенко: тільки Кремль та ФСБ дають дозвіл на звільнення заручників на окупованому Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на брифінгу в Києві.

«Одним із найбільш важливих факторів роботи мінських груп за цей рік була робота саме гуманітарної підгрупи: нам вдалося за цей час звільнити більше 80 бранців і, як вам відомо, нам вдалося за останній місяць у тому числі звільнити трьох бранців, які утримувалися в тюрмах РФ. Це Надія Савченко, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв», - сказала вона.

За словами Геращенко, ключову роботу зі звільнення заручників веде та координує президент України Петро Порошенко.

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«На сьогодні, на жаль, повністю заблоковано процес звільнення заручників з боку бойовиків. На окупованих територіях знаходяться щонайменше 112 заручників, це військові і цивільні», - сказала Геращенко.

«Ключі від усіх тюрем і від усіх камер знаходяться ні в якому не в ОРДО і не в ОРЛО, вони знаходяться у Кремлі, і тільки Кремль та ФСБ дають дозвіл на звільнення чи не звільнення тих чи інших людей. Сьогодні Кремль шантажує Україну питанням амністії, вимагаючи від нас під час ескалації конфлікту прийняти амністію», - наголосила Геращенко.