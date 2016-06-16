Геращенко: тільки Кремль та ФСБ дають дозвіл на звільнення заручників на окупованому Донбасі
Лише Кремль та Федеральна служба безпеки Росії реально дають дозвіл на звільнення українських заручників, що утримуються на окупованих територіях Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на брифінгу в Києві.
«Одним із найбільш важливих факторів роботи мінських груп за цей рік була робота саме гуманітарної підгрупи: нам вдалося за цей час звільнити більше 80 бранців і, як вам відомо, нам вдалося за останній місяць у тому числі звільнити трьох бранців, які утримувалися в тюрмах РФ. Це Надія Савченко, Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв», - сказала вона.
За словами Геращенко, ключову роботу зі звільнення заручників веде та координує президент України Петро Порошенко.
Читайте такожБезсмертний: Нічого огиднішого, ніж мінський процес, у цьому житті я не зустрічав
«На сьогодні, на жаль, повністю заблоковано процес звільнення заручників з боку бойовиків. На окупованих територіях знаходяться щонайменше 112 заручників, це військові і цивільні», - сказала Геращенко.
«Ключі від усіх тюрем і від усіх камер знаходяться ні в якому не в ОРДО і не в ОРЛО, вони знаходяться у Кремлі, і тільки Кремль та ФСБ дають дозвіл на звільнення чи не звільнення тих чи інших людей. Сьогодні Кремль шантажує Україну питанням амністії, вимагаючи від нас під час ескалації конфлікту прийняти амністію», - наголосила Геращенко.