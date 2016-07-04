РФ направила ноту посольству України з запитом даних про ув'язнених росіян

Про це повідомив уповноважений міністерства закордонних справ Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.

Читайте такожУкраїна направила до Росії запит про передачу Клиха

"Направили посольству України в Москві ноту із запитом на вичерпну інформацію про російських громадян в СІЗО України і інших місцях позбавлення волі", - написав дипломат у "Твіттері".

Як повідомляв УНІАН, 15 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що точного списку росіян, затриманих в Україні, немає, але процес узгодження «обміну полоненими» йде в рамках і поза рамками Мінських угод.

22 квітня на засіданні Ради федерації РФ Долгов повідомив, що в Україні пред'явлено звинувачення більш ніж 130 росіянам за участь у боях на Донбасі. «За нашими даними, понад 100 осіб зараз російських громадян перебувають у в'язницях (в Україні - УНІАН). Понад 130 російським громадянам пред'явлено звинувачення за політичними статтями у зв'язку зі збройним конфліктом у Донбасі», - сказав Долгов.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявляв, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.