Карпюк готовий написати прохання про помилування - адвокат
Засуджений у Чечні українець Микола Карпюк готовий написати прохання про помилування.
Про це в ефірі Громадського сказав Адвокат Докка Іцлаєв.
«Для нього було складно прийняти рішення по цьому питанню. Всі необхідні документи, які потрібно підписати, він підпише», - сказав адвокат.
Він також розповів про три можливі сценарії розвитку подій справи українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких у Чечні засудили за вбивство чеченських солдат.
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«Я скажу про три можливі сценарії розвитку подій. Перший сценарій: той, який був із Савченко, помилування та обмін. Другий сценарій – передача по лінії Міністерства юстиції, суд визнає дійсним російський вирок і людина передається для відбування покарання в Україні. І третій варіант – це продовження тих юридичних процедур В Росії та потім уже звернення у Європейський суд. Дуже високі шанси виграти цю справу у Європейському суді», – сказав Іцлаєв.
Він впевнений, що Карпюк та Клих ніколи у Чечні не воювати.
«Микола Карпюк і Станіслав Клих у Чечні ніколи не воювали, ніякого відношення до вбивства солдат не мали. Свідчення, які вони підписали, їх складали люди, які навіть не знають географії Чечні», – сказав адвокат.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня був поданий запит про передачу Україні незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка. Далі будуть проводитися дипломатичні та юридичні переговори з російською стороною.