Карпюк готовий написати прохання про помилування - адвокат

Про це в ефірі Громадського сказав Адвокат Докка Іцлаєв.

«Для нього було складно прийняти рішення по цьому питанню. Всі необхідні документи, які потрібно підписати, він підпише», - сказав адвокат.

Він також розповів про три можливі сценарії розвитку подій справи українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, яких у Чечні засудили за вбивство чеченських солдат.

Читайте такожВ Росії проти Клиха відкрили ще одну справу

«Я скажу про три можливі сценарії розвитку подій. Перший сценарій: той, який був із Савченко, помилування та обмін. Другий сценарій – передача по лінії Міністерства юстиції, суд визнає дійсним російський вирок і людина передається для відбування покарання в Україні. І третій варіант – це продовження тих юридичних процедур В Росії та потім уже звернення у Європейський суд. Дуже високі шанси виграти цю справу у Європейському суді», – сказав Іцлаєв.

Він впевнений, що Карпюк та Клих ніколи у Чечні не воювати.

«Микола Карпюк і Станіслав Клих у Чечні ніколи не воювали, ніякого відношення до вбивства солдат не мали. Свідчення, які вони підписали, їх складали люди, які навіть не знають географії Чечні», – сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня був поданий запит про передачу Україні незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка. Далі будуть проводитися дипломатичні та юридичні переговори з російською стороною.