Інтерпол розпочав розшук Іванющенка з метою арешту та екстрадиції в Україну – Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook. «Іванющенко знов у розшуку Інтерполу з позначкою розшук і арешт з подальшою екстрадицією в Україну (червона картка)», - відзначив міністр.

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«Нагадаю - раніше, маніпулюючи судовими рішеннями суддів із сумнівною репутацією, адвокатам вдалося змінити статус Іванющенка. Але зусиллями Генпрокуратури і Нацполіції за оновленим судовим рішенням "юра єнакіївський" знову отримав статус, зафіксований на основі подання українського бюро Інтерполу - розшук і арешт», - відзначив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Іванющенко входить до числа осіб, стосовно яких Європейський Союз ввів санкції. В березні 2016 року Євросоюз продовжив на рік санкції стосовно Януковича і його соратників.

За даними ГПУ, стосовно Іванющенка відкрито кілька кримінальних проваджень.

3 квітня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що Генпрокуратура видала постанову про розшук Іванющенка.

7 червня народний депутат від «БПП» Сергій Лещенко заявив, що статус Іванющенка в базі Інтерполу змінено з «арешту з метою екстрадиції» на «встановлення місця перебування».

За його словами, це означає, що Іванющенко може вільно перетинати кордон будь-якої країни Європи, але не буде там заарештований або затриманий для того, щоб його доставили під вартою до суду для екстрадиції в Україну.

За даними депутата, Іванющенка зняли з міжнародного розшуку на підставі того, що Дніпровський районний суд Києва "всупереч будь-яким правилам" закрив його справу.

На думку Лещенка, зміна статусу Іванющенка в базі Інтерполу відбулася внаслідок змови на найвищому державному рівні.