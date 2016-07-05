НАБУ в рамках розслідування справи Онищенка проводить обшуки у трьох адвокатів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ

«… детективи НАБУ проводять обшуки в офісах двох адвокатських компаній та за місцем проживання трьох адвокатів. Метою даних обшуків є отримання доказів, які доводять або спростовують причетність адвокатів до конвертації коштів, здобутих внаслідок реалізації так званої «газової схеми О.Онищенка», - йдеться в повідомленні.

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В НАБУ зауважили, що обшуки санкціоновані відповідними ухвалами суду від 4 липня і проводяться у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Крім того, в Бюро наголосили, що детективи діють виключно в рамках чинного законодавства. «Відповідні ухвали суду було винесено із дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу та закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Речі і документи, до яких заборонено доступ відповідно до 161 статті КПК, не вилучалися», - додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.