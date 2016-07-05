Парубій підписав дозвіл на затримання та арешт Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, він зробив це просто під час брифінгу.

“Щойно підготована є постанова Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Онищенка. І я підписую цю постанову. І з цього моменту дане рішення вступає в дію”, - сказав спікер і підписав постанову.

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Він висловив впевненість, що правоохоронні органи проведуть таку ж якісну і професійну роботу щодо затримання Онищенка.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.