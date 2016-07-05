Парубій підписав дозвіл на затримання та арешт Онищенка
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанову ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи “Воля народу” Олександра Онищенка.
Як передає кореспондент УНІАН, він зробив це просто під час брифінгу.
“Щойно підготована є постанова Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Онищенка. І я підписую цю постанову. І з цього моменту дане рішення вступає в дію”, - сказав спікер і підписав постанову.
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Він висловив впевненість, що правоохоронні органи проведуть таку ж якісну і професійну роботу щодо затримання Онищенка.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.