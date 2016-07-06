Холодницький: НАБУ і САП не будуть "підмітати" за іншими органами та виправляти їх помилки
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розкритикував дії правоохоронних органів, зокрема, військової прокуратури, які розслідують злочини, підслідні Національному антикорупційному бюро і САП.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу.
"Я не можу пояснити, чому органи, які не уповноважені на розслідування тих чи інших справ, усе ж займаються цими справами. Я це просто з точки зору юрпринципу пояснити не можу. Це є просто нівелювання правової системи, це є можливо навіть перевищення службових повноважень. У нас так дійсно виходить, що на тренді боротьби з корупцією хочуть усі з нею боротися. Є стаття 87 КПК, яка чітко говорить, що докази, здобуті неуповноваженим органом, є недопустимими і не підлягають дослідженню в суді", – зазначив Холодницький.
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"До речі, справа заступника очільника Миколаївської області, я не розумію, чому нею займалася військова прокуратура, не мають вони права. Є стаття 216, яка визначає підслідність – заступник губернатора це є чітка підслідність НАБУ. Тим не менше органи почали справу, витрачали ресурси замість того, щоб займатися своєю справою, вони оголошують підозри. Військова прокуратура найбільше зловживає такими справами", – додав він.
"І я не дозволю, я такі справи приймати не буду і НАБУ такі справи завершувати не буде, тому що ми не створені для того, щоб підмітати за іншими органами і виправляти їх помилки", – підкреслив керівник САП.