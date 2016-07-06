Холодницький: НАБУ і САП не будуть "підмітати" за іншими органами та виправляти їх помилки

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Я не можу пояснити, чому органи, які не уповноважені на розслідування тих чи інших справ, усе ж займаються цими справами. Я це просто з точки зору юрпринципу пояснити не можу. Це є просто нівелювання правової системи, це є можливо навіть перевищення службових повноважень. У нас так дійсно виходить, що на тренді боротьби з корупцією хочуть усі з нею боротися. Є стаття 87 КПК, яка чітко говорить, що докази, здобуті неуповноваженим органом, є недопустимими і не підлягають дослідженню в суді", – зазначив Холодницький.

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"До речі, справа заступника очільника Миколаївської області, я не розумію, чому нею займалася військова прокуратура, не мають вони права. Є стаття 216, яка визначає підслідність – заступник губернатора це є чітка підслідність НАБУ. Тим не менше органи почали справу, витрачали ресурси замість того, щоб займатися своєю справою, вони оголошують підозри. Військова прокуратура найбільше зловживає такими справами", – додав він.

"І я не дозволю, я такі справи приймати не буду і НАБУ такі справи завершувати не буде, тому що ми не створені для того, щоб підмітати за іншими органами і виправляти їх помилки", – підкреслив керівник САП.