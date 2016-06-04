Під будинком заступника голови Миколаївської ОДА знайшли мережу тунелів та сейфи із коштовностями (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Миколаївській області, затримання відбулось 3 червня.

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"При затриманні спецслужби були змушені застосувати зброю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час першого етапу спецоперації правоохоронці затримали двох помічників заступника губернатора у центрі Миколаєва після отримання хабара у розмірі 80 тис. доларів. Гроші були частиною суми у 92 тис. доларів, яку чиновники вимагали від підприємця за сприяння у оформленні документів на видобуток корисних копалин.

На другому етапі операції співробітники СБУ та прокуратури провели санкціоновані обшуки на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, у тому числі в маєтку першого заступника губернатора Романчука.

"Високопосадовець зберігав вдома валізу з 300 тис. доларів та велику кількість ювелірних виробів. Під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столове срібло. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить проведення корупційних оборудок", - зазначили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Першого заступника губернатора та заступника голови однієї райдержадміністрацій Миколаївщини затримано згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Тривають невідкладні слідчі дії.

Військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Романчука етапували до ізоляторя тимчасово тримання міста Одеси.

Він опубліковав фото з валізою доларів, німецькими хрестами і ювелірними виробами з місця обшуку.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 червня, голова Миколаївської ОДА Вадим Меріков відсторонив свого першого заступника Романчука і переклав його повноваження на заступника голови ОДА В'ячеслава Боня. Про затримання Романчука вчора повідомляв Анатолій Матіос. Проте тоді в СБУ цю інформацію спростували.