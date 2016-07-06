У БПП розповіли, як Ляшко зірвав засідання голів фракцій

Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів переконаний, що завтра Верховна Рада працюватиме продуктивно. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після зустрічі лідерів фракцій з керівництвом парламенту.

Читайте такожВ БПП припускають, що наступного тижня Рада не працюватиме в пленарному режимі

Як зазначив Гринів, фракція БПП заявила, що готова на компроміси, в тому числі й щодо тих вимог, які висунули фракції Радикальної партії та "Батьківщини".

За його словами, необхідно розблокувати роботу парламенту, щоб ухвалити закони, потрібні для фінансування армії, та закони, які пов`язані із співпрацею між Україною та МВФ, бо "інакше почнеться економічний колапс".

Гринів зауважив, що коли фракція “БПП” заявила, що готова на компроміси, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко відповів, що вони не готові йти на жодні компроміси, і майже на перших хвилинах зустрічі залишив засідання.

За словами Гриніва, фактично відбувся зрив переговорів.

"Він просто на першій секунді розмови встав і пішов. Те, що відбувається, то іде боротьба за владу і за майбутні вибори", - вважає голова фракції "БПП".

За його словами, ці дії спрямовані на дестабілізацію ситуації, збурення суспільства з тим, щоб спровокувати дострокові парламентські вибори.

На запитання журналістів, яким чином завтра може бути розблокована трибуна ВР, чи використовуватиметься сила, Гринів відповів: "Я не знаю, що таке силою розблоковувати. Будемо працювати. Я знаю точно, що завтра треба голосувати, треба працювати, бо парламент обрали люди, щоб він приймав закони".

Гринів додав, що засідання ВР завтра розпочнеться з розгляду законопроектів, які необхідні для збільшення фінансування армії.

За його словами, також необхідно ухвалити рішення щодо змін у складі Ради НБУ, оскільки там досі є люди, яких, зокрема, вже немає в Україні, тобто "Клюєв, Колесніков".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракції Радикальної партії та "Батьківщини", а також позафракційні народні депутати, вкотре заблокували трибуну та президію парламенту.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що блокування безстрокове - до вирішення питання про зниження тарифів на комунальні послуги для населення.

Також депутати вимагають створити Тимчасову слідчу комісію ВР з розслідування інформації щодо офшорів та корупції вищих посадових осіб держави, а також ТСК щодо обгрунтованості формування комунальних тарифів.

Крім того, вони наполягають на створенні робочої групи з розробки законопроектів, зокрема, щодо перерахунку ціни на газ.

Через блокування роботи ВР голова парламенту Андрій Парубій заявив, що сьогодні засідання не відбудеться, а завтра Верховна Рада продовжить роботу о 10.00.

Після зустрічі лідерів фракцій та груп за участю керівництва парламенту співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник заявив, що серед народних депутатів на даний час немає консенсусу щодо завтрашньої роботи Верховної Ради.