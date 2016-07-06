Депутати продовжують блокувати трибуну та президію Ради з вимогою зниження комунальних тарифів

Як передає кореспондент УНІАН, блокування проводять народні депутати із фракцій “Батьківщина”, Радикальної партії, а також представники партії “Свободи” та позафракційні.

Беруть участь в блокуванні близько 20 народних депутатів.

На початку пленарного засідання в сесійній залі перебуває, крім блокувальників, трохи більш як 50 народних депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 липня, депутати з фракцій “Батьківщини” та Радикальної партії заблокували трибуну і президію парламенту.

Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що блокування безстрокове - до вирішення питання зниження тарифів на комунальні послуги для населення.