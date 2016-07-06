Депутати продовжують блокувати трибуну та президію Ради з вимогою зниження комунальних тарифів
Трибуна та президія Верховної Ради України заблоковані.
Як передає кореспондент УНІАН, блокування проводять народні депутати із фракцій “Батьківщина”, Радикальної партії, а також представники партії “Свободи” та позафракційні.
Беруть участь в блокуванні близько 20 народних депутатів.
На початку пленарного засідання в сесійній залі перебуває, крім блокувальників, трохи більш як 50 народних депутатів.
Читайте такожСьогодні Рада планує створити ТСК зі стабілізації на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 липня, депутати з фракцій “Батьківщини” та Радикальної партії заблокували трибуну і президію парламенту.
Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що блокування безстрокове - до вирішення питання зниження тарифів на комунальні послуги для населення.