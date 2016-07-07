Матіос відповів Холодницькому, чому військова прокуратура береться за "корупційні" справи

Головний військовий прокурор в ефірі 5 каналу відповів на заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про органи, які не уповноважені на розслідування тих чи інших справ, усе ж займаються ними.

Читайте також"Ви побачите інші прізвища": Луценко обіцяє найближчим часом нові "газові" справи

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос щодо цього заявив: "Ми робимо все, щоб допомогти нашим молодим колегам (Спеціалізована антикорупційна прокуратура – ред.), які ще тільки в теорії пізнають ті чи інші ази розшукової та слідчої роботи. Ми це робимо на практиці і нам не соромно зайти в поліське село і стояти навпроти 300 чоловік, для цього нам не потрібні ні білі рукавички, ні окремо взяті шкарпетки. А антикорупційні монополісти, хочете чи ні, але вони – асенізатори. Вони повинні кожен день без рукавичок заходити і вигрібати гній з трупів корупції на всій території держави, а не лише елітної".

Під час цього ж ефіру Анатолій Матіос розповів, як під час одного з обшуків опергрупу оточили 300 збунтованих "бурштинокопачів".

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розкритикував дії правоохоронних органів, зокрема, військової прокуратури, які розслідують злочини, підслідні Національному антикорупційному бюро і САП.