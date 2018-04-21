Більшість відвідувачів УНІАН-сайту вважають, що для того, аби українці не вбачали в Росії зовнішньої загрози, вона має припинити втручатися у внутрішні справи України. Запитання розміщено на сайті на прохання відвідувачів з Російської Федерації.

Запитання сформульовано таким чином: “Що мала б зробити Росія, аби українці не вбачали в ній загрозу (виділити одне)?” В опитуванні взали участь 1890 користувачів Інтернет (станом на 2 серпня, 12.50).

Сумарно на українсько- та російськомовній версіях сайту відповіді розподілилися таким чином:

Не втручатися у внутрішні справи України – 57,0%.

Вивести Чорноморський Флот з Криму – 7,3%.

Не заважати рухатися в бік НАТО – 7,0%.

Припинити газову війну – 3,3%.

Інше – 1,4 %.

Свій варіант – 4,5%.

Я не згоден з такою постановкою питання – 19,5%.

Нагадаємо, що відповідно до попередніх опитувань 65% відвідувачів УНІАН-сайту відносять Росію до найбільших зовнішніх небезпек України.

Серед “своїх варіантів” відповідей містяться, зокрема, такі:

- “Усі перелічені”; “Усе перераховане та навіть більше”; “Підтримую всі пункти”.

- “Нарешті стати другом, а не старшим братом з амбіціями”; “Стати демократичною і толерантною”; “Припинити гратися та шантажувати газовим питанням”; “Не втручатися ні у внутрішні, ні в зовнішні справи”; “Не заважати розвиватися українській мові”; “Самоліквідуватися”; “Розпастися”; “Навчитися поважати самих себе та сусідів”; “Припинити розпалювати політичні емоції в Криму”; “Облишити імперські амбіції”; “Не вбачати загрозу в Україні”; “Не втручатися і не заважати”; “Припинити імперські економічні війни”; “Визнати втрату грошей Україною на ціні транзиту”; “Відкрити митний кордон”; “Рахуватися з інтересами України”; “Сприяти у просуванні України в бік Європи й вивести ЧФ із Криму”; “Зрозуміти, що Україна – суверенна держава”; “Згадати, що є дипломатія”; “Припинити очорняти Україну та українців”; “Посадити бандитів у законі, котрі правлять Росією”; “Відмовитися від територіальних претензій узагалі”; “Вести цивілізований діалог рівноправних сусідів”.

- “Це неправда. Це навмисне говорять вороги”; “Дві країни мають максимально йти назустріч одне одному”; “Проводити просвітницьку діяльність у лавах українців, аби вони розуміли реальні завдання Росії”; “Ми споріднені народи, а усіх політиків – геть!”; “Не метати бісер ні перед ким”; “Росія повинна домінувати у відносинах з Україною”; “Возз’єднатися з Україною й разом працювати на благо своїх народів”; “Росія Україні не загроза, а братська республіка”; “Українці шукають надумані загрози з боку Росії, так їм рекомендувала Америка”; “Хай усі хохли передохнуть”.

- “Нічого не допоможе”.

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