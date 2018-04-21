Серед зовнішніх небезпек українців найбільше непокоїть Росія

Переважна більшість опитаних на УНІАН-сайті називають найбільшою зовнішньою загрозою для України Росію. Жодної загрози ззовні не бачать менш як 10 відсотків. Опитано 2008 чоловік (станом на 17.00, 15 серпня).

Запитання на сайті УНІАН сформульовано таким чином: “Яка зовнішня сила становить найбільшу небезпеку для України?” Результати відповіді – в сумі на українськомовній та російськомовній версіях розподілилися таким чином:

Росія – 65,3 %.

США – 14,9%.

НАТО – 5%.

Польща – 1,5%.

Інші – 1,1%.

Жодна – 9,5%.

Свій варіант – 1,7%

(На графіку "Інші" та "Свій варіант" об`єднано в графу "Інше".)

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