ГПУ готує арешт вилучених під час обшуків у Клюєва коштовностей та антикваріату

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури разом зі співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ Національної поліції України у місті Києві в ході розслідування кримінального провадження за фактами розгону студентського мітингу 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності встановили додаткові адреси зберігання документів та майна Клюєва.

За результатами обшуків вилучено значну кількість коштовних та антикварних речей і предметів (картини, ікони, статуї з дорогоцінних металів тощо), які мають історичну та культурну цінність, і документи.

Наразі готується клопотання до суду про арешт вилучених речей з метою забезпечення позовів потерпілих, заявлених у зазначеному кримінальному провадженні.

Досудове слідство триває.