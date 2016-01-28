Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Клюєва

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку у парламенті не вистачало голосів для надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.

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За це спочатку проголосували 222 (при необхідних 226 - УНІАН) із 250, зареєстрованих у сесійній залі. Потім було 225 голосів і лише за третім разом проголосував 231 із 249 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Окремо парламент голосував за затримання та арешт Сергія Клюєва. За це рішення проголосували 228 народних депутатів.

На засіданні парламенту перший заступник генпрокурора Юрій Севрук зазначив, що в ході розслідування встановлено, що "Янукович, Клюєв та інші особи розробили план дій, спрямований на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом".

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про Межигір'я, яке було передано братам Клюєвим. Він повідомив, що йдеться про неправомірну вигоду на суму 146 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2015 року Верховна Рада позбавила Сергія Клюєва недоторканності. Відразу після цього він намагався вилетіти до Австрії. 4 червня він не з'явився на допит у Генпрокуратуру, а потім стало відомо, що він зник – його місцезнаходження наразі невідоме. 8 червня стало відомо, що Клюєв за дорученням Генпрокуратури оголошений в розшук СБУ, а МВС розмістило про це інформацію на своєму сайті. Лише 16 червня генпрокурор направив до ВР подання про надання згоди на затримання та арешт депутата. 17 червня народний депутат Антон Геращенко заявив, що Клюєв втік в іншу державу через тимчасово окуповані території Донбасу. Лише 4 грудня в Раду надійшло подання Генпрокуратури з приводу дачі згоди на затримання і арешт Клюєва.

Сергія Клюєва підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 369 Кримінального кодексу ("легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"; "давання хабара").