Гройсман прокоментував блокування Ради: Це криза політичного жанру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Коментуючи блокування трибуни і президії Верховної Ради та вимоги про зниження тарифів на житлово-комунальні послуги, Гройсман сказав: “Я не думаю, що це політична криза. Я думаю, що це криза політичного жанру”.

На думку Гройсмана, йдеться про популізм. “Це популізм, який ні до чого не призведе, це бажання загострити політичну ситуацію через безвідповідальну політику, і я думаю, що не без допомоги і підтримки зовнішніх сил агресії, і всі знають, хто з ким і в якій координації по прізвищах”.

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За його словами, мета цього - довести Україну до дострокових парламентських виборів”, тому що “хтось надіється на те, що збільшить свою фракцію з там 20 людей до 40, і, в принципі, ось така стоїть мета”.

Як сказав Гройсман, ряд політичних сил займаються “власним рейтингом, власним піаром і власним життям. А до життя країни це ніякого відношення не має”.