Тимошенко заявила, що "Батьківщина" не голосуватиме у ВР за жодні законопроекти
Лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що “Батьківщина” не голосуватиме у Верховній Раді за жодні законопроекти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у парламенті
«Ми не будемо ні за що голосувати, допоки не будуть прийняті рішення щодо зниження тарифів на житлово-комунальні послуги», - сказала Тимошенко.
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«Ми вимагаємо негайного створення спеціальних груп з розгляду обгрунтованості тарифів, прийняття законів, які ставлять на місце тарифну політику. Ми ставимо умову щодо індексації пенсій і заробітних плат і припинення знищення українців грубою корумпованою силою діючої влади», - наголосила лідер «Батьківщини».
Вона додала: «Так, ми не будемо ні за що голосувати».
Як повідомляв УНІАН, народні депутати України з різних фракцій - учасники АТО заявили, що вважають злочином блокування трибуни парламенту у воюючій країні.