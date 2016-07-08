ЄС та НАТО підписали декларацію про поглиблення стратегічного партнерства

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали сьогодні у Варшаві в ході саміту НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

"Сьогодні ЄС і НАТО мають спільні загрози, чи то зі Сходу чи з Півдня, або навіть зсередини. В цих нових реаліях наші громадяни потребують посилення безпеки, незалежно від того, живуть вони в країнах, які входять до ЄС, НАТО або до ЄС та НАТО", - заявив Туск після церемонії підписання декларації.

Разом з тим він зауважив, що європейські ініціативи не повинні бути альтернативою співпраці з НАТО.

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"Замість того, щоб підтримувати ілюзію продовжувати це наодинці, ми повинні збільшити нашу цінність як друга НАТО. Ось чому ми закликаємо сьогодні до зміцнення стратегічного партнерства між ЄС та НАТО", - наголосив президент Європейської Ради.

"Ми повинні бути готові реагувати та координувати наші дії, якщо один з наших членів чи одна з інституцій опиняться під гібридною загрозою. Також ми хочем запобігти атакам. Тому ми маємо намір покращити нашу взаємосумісність, інтенсифікувати обмін даними та проводити навчання", - додав Туск.

Як заявив Юнкер, підписана декларація "надсилає чіткий месидж: сильний ЄС означає сильне НАТО, і сильне НАТО означає сильний ЄС".

"Наші дії та наші ресурси доповнюють один одного. Але сьогодні ми вирішили робити більше. Ми повинні використати всі інструменти, які маємо у своєму розпорядженні", - наголосив він.