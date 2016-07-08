Обама закликав НАТО і Євросоюз посилити підтримку України

13:10, 08 липня 2016
Політика
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 Президент США Барак Обама закликав Північноатлантичний альянс та Євросоюз посилити підтримку України.

REUTERS

Про це американський президент написав у своїй статті для видання The Financial Times. "Ми повинні поглибити співпрацю у сфері безпеки між НАТО та ЄС і посилити нашу підтримку України, оскільки вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. І навіть коли наші народи залишаються відкритими до більш конструктивних відносин з Росією, ми повинні погодитися, що санкції стосовно Росії повинні залишатися чинними, поки Москва повністю не виконає свої зобов'язання у відповідності з Мінськими угодами", - наголосив Обама.

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За словами американського лідера, у Варшаві на саміті Альянсу "ми повинні знову підтвердити нашу рішучість - наше зобов'язання відповідно да 5 статті Північноатлантичного договору - захищати кожного союзника НАТО".

"Ми повинні зміцнювати оборону наших союзників у центральній та східній Європі, підсилювати стримування та підтримувати стійкість проти нових загроз, включаючи кіберзагрози", - написав Обама.

Також він зауважив, що за межами Альянсу НАТО має вжити більших заходів для глобальної безпеки, особливо з боку південних рубежів Альянсу. Зокрема, за словами Обами, "НАТО повинно підсилити свої зусилля у кампанії по знищенню "Ісламської держави" у Сирії та Іраку, а також зробити більше, щоб допомогти ЄС по припиненню діяльності злочинних мереж, які експлуатують доведених до розпачу мігрантів (які перетинають Середземне та Егейське море)".

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