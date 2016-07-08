Обама заявив про єдність США та ЄС у питанні збереження санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент США Барак Обама заявив на спільній прес-конференції з президентами Європейської Ради Дональдом Туском та Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Варшаві перед початком саміту НАТО.

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«Тут, в Європі, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона здійснює важливі політичні і економічні реформи», - заявив він.

«США і ЄС єдині в своєму прагненні збереження санкцій щодо Росії, поки вона повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод», - підкреслив Обама.

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Також, за словами президента США, під час сьогоднішнього засідання Північноатлантичної Ради є нагода поглибити співпрацю між НАТО і ЄС у сфері безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції проти РФ «у світлі дій Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні».

1 липня ЄС затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

Санкціями ЄС передбачено обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.