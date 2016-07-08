Президент Фінляндії виступає за збереження санкцій проти Росії до виконання нею Мінських угод

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Варшаві у рамках саміту НАТО, повідомляє прес-служба президента України.

Глави двох держав також обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та хід виконання Мінських домовленостей.

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Президент Фінляндії поінформував президента України про результати своїх останніх переговорів із президентом Росії.

Нііністьо наголосив, що виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських угод.

Співрозмовники також обговорили безпекову ситуацію в регіоні Балтійського і Чорного морів.