Порошенко створив новий орган для координації вступу України в НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України призначено віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе.

«Комісія створена з метою забезпечення координації заходів щодо інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір, підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань із досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), у тому числі в рамках річних національних програм співробітництва Україна – НАТО», - повідомляють у прес-службі.

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Зазначається, що основними завданнями Комісії є проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану діяльності, пов'язаної з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО, зокрема діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, залучених до виконання річних національних програм співробітництва Україна - НАТО, індивідуальних програм, галузевих планів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору.

Комісія також готуватиме та вноситиме президентові України пропозиції щодо розвитку співробітництва між Україною та НАТО, визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань у сфері євроатлантичної інтеграції України, підвищення ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо виконання завдань у зазначеній сфері, удосконалення нормативно-правової бази з питань співробітництва між Україною та НАТО.

Крім того, указом визначено, що до національної системи координації євроатлантичної інтеграції України входять центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, діяльність яких пов'язана з виконанням завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України і співробітництва з НАТО.

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Цим актом також затверджено положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України та її персональний склад.

В прес-службі глави держави зазначають, що указ приводить у відповідність попередні акти президента України. Він набуває чинності з дня його опублікування.