Пакет допомоги НАТО Україні дозволить перебудувати систему оборони - МЗС

Основна робота по реформуванню системи оборони України у відповідності до стандартів НАТО може бути виконана до 2020 року. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в коментарі українським журналістам на полях саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

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"Підготовлений документ на 10 сторінках, чітка структуризація по напрямках. Зараз ми кажемо не про допомогу від окремих країн-членів, не про те, що відбувається в рамках поставок зброї для України в двосторонньому вимірі. Йдеться про доведення українських збройних сил до стандартів НАТО за допомогою або трастових фондів, або інших програм", - пояснив голова МЗС.

На думку міністра, левову частку реформ можливо завершити до 2020 року.

"Ми для себе маємо ставити амбітні терміни, і я вважаю, що основна робота має бути здійснена до 2020 року, тобто за 4 роки", - заявив він.

Клімкін підкреслив, що обсяг фінансової допомоги буде постійно наростати, доки триває реформування сектору.

"Там є рядок про те, що пакет допомоги – це живий документ, тобто ми не можемо говорити про суми. Фонди будуть поповнюватися по мірі того, як будуть реалізовуватися і погоджуватися окремі проекти", - заявив він.

Додамо, віце-прем`єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що серед практичних напрямків йдеться про продовження роботи старих та початок роботи нових трастових фондів, які забезпечують різноманітну підтримку Україні. Зокрема, один з нових трастових фондів відповідатиме за фінансування допомоги в розмінуванні на Донбасі. Також до пакету допомоги входить закупівля обладнання для посилення кіберзахисту та навчання його експлуатації.

”Ми сподіваємося насамперед на консультативну, дорадчу допомогу у сфері захисту критичної інфраструктури”, - сказала віце-прем`єр.