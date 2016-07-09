НАТО збільшить підтримку України та Грузії - підсумкова декларація саміту

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО, ухваленій за результатами засідання Північноатлантичної ради на вищому рівні (саміті), яке пройшло у Варшаві 8-9 липня.

"Ми віримо у цілісну, вільну та мирну Європу. НАТО надасть більше підтримки Україні та Грузії та буде продовжувати допомагати Молдові", - йдеться в документі.

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Також союзники висловились за поглиблення співпраці НАТО з партнерами у регіонах Чорного та Балтійського морів та на Західних Балканах.

Окремо союзники висловилися щодо політики відкритих дверей. "Ми залишаємося відданими політиці відкритих дверей НАТО, яка посилила Альянс та зробила свій внесок в євроатлантичного безпеку. Ми з нетерпінням очікуємо, коли ми будемо вітати нашого нового члена, Чорногорію, у нашій спільноті цінностей", - наголошується в декларації.

В документі також вказано, що НАТО не є загрозою для будь-якої країни. "В цьому дусі ми залишаємося готовими для змістовного діалогу з Росією", - наголосили лідери НАТО.

Метою діалогу з Росією вони відзначили інформування щодо позиції Альянсу і, "як перший пріоритет", мінімалізацію ризиків військових нещасних випадків.

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Лідери НАТО наголосили, що будуть продовжувати шукати конструктивних відносин з Росією, "коли дії Росії зроблять це можливим".

В декларації також йдеться про безпеку в сусідніх країнах. "Якщо наше сусідство більш стабільне, ми більше у безпеці", - наголошується в документі.