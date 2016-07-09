У Варшаві розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів
У Варшаві в рамках саміту НАТО розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.
Як передає власний кореспондент УНІАН, засідання проходить на рівні глав держав та урядів країн-членів НАТО, Україну представляє президент України Петро Порошенко.
В засідання також бере участь народний депутат України Надія Савченко.
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Очікується, що за результатами засідання буде ухвалено спільну заяву.
На порядку денному три питання: ситуація в Україні, політична та практична допомога НАТО.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко очікує, що за результатами зустрічей на саміті НАТО у Варшаві будуть скоординовані заходи подальшого забезпечення примусу Росії до повної імплементації Мінських домовленостей та початку деокупації Криму.