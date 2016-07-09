У Варшаві розпочалися переговори Порошенка з лідерами "Великої п'ятірки"

Про це у Twitter повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко.

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«Почалися переговори Велика п'ятірка + Україна», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві в рамках саміту відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.

Нагадаємо, у зустрічі в форматі «Велика п’ятірка плюс Україна» беруть участь президент України Петро Порошенко, президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.