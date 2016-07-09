У Варшаві розпочалися переговори Порошенка з лідерами "Великої п'ятірки"
18:39, 09 липня 2016Політика
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У Варшаві в рамках саміту НАТО розпочалися переговори президента України Петра Порошенка з лідерами "Великої п'ятірки".
REUTERS
Про це у Twitter повідомив прес-секретар українського президента Святослав Цеголко.
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«Почалися переговори Велика п'ятірка + Україна», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Варшаві в рамках саміту відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.
Нагадаємо, у зустрічі в форматі «Велика п’ятірка плюс Україна» беруть участь президент України Петро Порошенко, президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон та прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці.
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