Лідери НАТО схвалили Комплексний план підтримки України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, ухваленій сьогодні у Варшаві за результатами засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, що відбулося в рамках саміту Альянсу.

"Як зазначено в КПП, ми будемо продовжувати працювати разом для просування і реалізації стратегічних реформ. КПП містить більш ніж 40 напрямків, у яких НАТО буде підтримувати Україну на шляху реформ, які проводить український уряд", - зазначається в заяві.

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Союзники по НАТО наголосили, що продовжать підтримувати Україну через Представництво НАТО в Україні, а також на двосторонній основі, надаючи "дорадчу та практичну допомогу для українських структур оборони та безпеки, засновану на стандартах та принципах НАТО, в тому числі у сфері цивільного демократичного контролю над Збройними силами, з метою досягнення сумісності з НАТО".

В заяві констатується, що мета КПП полягає у "закріпленні та посиленні підтримки з боку НАТО», щоб Україна стала більш стійкою, краще забезпечувала свою безпеку і здійснювала необхідні реформи, зокрема у сфері безпеки і оборони.

"Ми вітаємо прийняття Стратегічного оборонного бюлетеня, який буде служити дорожньою картою реформ в Україні", - наголошується в документі.