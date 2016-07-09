Столтенберг закликав Росію припинити надавати підтримку бойовикам на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.

"Я засуджую російську навмисну дестабілізацію східної України, де порушення угоди про режим припинення вогню відбуваються на щоденній основі, часто зі зброєю, забороненою відповідно до Мінських угод, і з щоденними жертвами", - сказав Столтенберг.

Читайте такожНАТО збільшить підтримку України та Грузії - підсумкова декларація саміту

"Ми закликаємо Москву припинити здійснювати політичну, військову та фінансову підтримку сепаратистів", - наголосив він.

Також, за словами генсека НАТО, усі сторони повинні повністю виконати Мінські угоди та співпрацювати в напрямку дипломатичного рішення шляхом переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у спільній заяві, ухваленій по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, яке пройшло сьогодні у Варшаві в рамках саміту Альянсу, наголошувалося, що лідери країн НАТО та України закликають РФ вплинути на бойовиків та виконати Мінські домовленості.