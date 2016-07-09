Столтенберг закликав Росію припинити надавати підтримку бойовикам на Донбасі
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг закликав РФ припинити надавати політичну, військову та фінансову підтримку бойовикам на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Варшаві.
"Я засуджую російську навмисну дестабілізацію східної України, де порушення угоди про режим припинення вогню відбуваються на щоденній основі, часто зі зброєю, забороненою відповідно до Мінських угод, і з щоденними жертвами", - сказав Столтенберг.
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"Ми закликаємо Москву припинити здійснювати політичну, військову та фінансову підтримку сепаратистів", - наголосив він.
Також, за словами генсека НАТО, усі сторони повинні повністю виконати Мінські угоди та співпрацювати в напрямку дипломатичного рішення шляхом переговорів.
Як повідомляв УНІАН, у спільній заяві, ухваленій по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, яке пройшло сьогодні у Варшаві в рамках саміту Альянсу, наголошувалося, що лідери країн НАТО та України закликають РФ вплинути на бойовиків та виконати Мінські домовленості.