Обама: "Велика п'ятірка" підтвердила рішучу підтримку цілісності України
Президент США Барак Обама наголошує, що під час зустрічі лідерів Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії із президентом України Петром Порошенком "Велика п'ятірка" підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав на прес-конференції у Варшаві після завершення саміту НАТО.
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"НАТО збільшує нашу підтримку Україні. І під час нашого засідання Комісії НАТО-Україна ми домовилися щодо нового пакету допомоги з метою покращення підтримки Альянсу для українських сил", - наголосив Обама.
"Прем'єр-міністр Кемерон, президент Олланд, канцлер Меркель, прем'єр-міністр Ренці і я зустрілися з президентом Порошенком, і ми знову підтвердили нашу рішучу підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності, а також потребу продовження політичних та економічних реформ", - підкреслив Обама.
"Росія порушила суверенітет і територіальну цілісність незалежної європейської держави України та дотримувалася провокативної поведінки стосовно союзників НАТО", - наголосив президент США.
Як повідомляв УНІАН, у Варшаві в рамках саміту НАТО пройшли переговори президента України Петра Порошенка з лідерами "Великої п'ятірки".