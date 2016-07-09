Обама: "Велика п'ятірка" підтвердила рішучу підтримку цілісності України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав на прес-конференції у Варшаві після завершення саміту НАТО.

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"НАТО збільшує нашу підтримку Україні. І під час нашого засідання Комісії НАТО-Україна ми домовилися щодо нового пакету допомоги з метою покращення підтримки Альянсу для українських сил", - наголосив Обама.

"Прем'єр-міністр Кемерон, президент Олланд, канцлер Меркель, прем'єр-міністр Ренці і я зустрілися з президентом Порошенком, і ми знову підтвердили нашу рішучу підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності, а також потребу продовження політичних та економічних реформ", - підкреслив Обама.

"Росія порушила суверенітет і територіальну цілісність незалежної європейської держави України та дотримувалася провокативної поведінки стосовно союзників НАТО", - наголосив президент США.

Як повідомляв УНІАН, у Варшаві в рамках саміту НАТО пройшли переговори президента України Петра Порошенка з лідерами "Великої п'ятірки".