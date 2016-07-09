Обама виключає повернення до звичних відносин з РФ до повного виконання нею Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама заявив на прес-конференції у Варшаві після завершення саміту НАТО.

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"І навіть якщо Рада НАТО-Росія зустрінеться у Брюсселі наступного тижня, наші 28 країн єдині у точці зору, що не можна підтримувати звичних справ, як це було раніше, з Росією доти, доки вона повністю не виконає свої зобов'язання по Мінську", - наголосив Обама.

Як повідомляв УНІАН, Обама відзначає, що під час зустрічі лідерів США, Німеччини, Франції, Великобританії та Італії з президентом України Петром Порошенком "Велика п'ятірка" підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.