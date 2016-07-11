Річний прибуток "бурштинових ділків" дорівнює потребам військового бюджету України - Луценко

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє ТСН.ua.

"За попередніми оцінками, за рік бурштинові ділки заробляють стільки, скільки потребує військовий бюджет країни. Поклади бурштину знаходяться практично по всьому українському Поліссю. Тому це серйозна перспектива для держави", - сказав він.

Читайте такожСуд заарештував п'ятьох керівників "бурштинової мафії" - Матіос

За словами Луценка, потрібно легалізувати те, чим займається місцеве населення, але "направити гроші не в кишені бандитів і правоохоронців, які з ними співпрацюють, а в державну казну".

Як повідомляв УНІАН, Луценко своїм наказом від 6 липня 2016 року звільнив з посади та з органів прокуратури прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука, що стало результатом операції "Бурштин".

Окрім того за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.