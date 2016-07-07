Операція "Бурштин": Луценко звільнив прокурора Рівненської області
10:32, 07 липня 2016Політика
389 0
Генеральний прокурор України Юрій Луценко своїм наказом від 6 липня 2016 року звільнив з посади та з органів прокуратури прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.
Луценко звільнив Ковальчука з посади прокурора Рівненської області / УНИАН
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
Читайте такожСуд заарештував "бурштинового" заступника прокурора Рівненщини з правом внесення застави в сумі 9,5 мільйона гривень
Як повідомляв УНІАН, 4 липня Луценко ухвалив рішення відсторонити Ковальчука від посади прокурора в ході операції "Бурштин".
Окрім того за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter