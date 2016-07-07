Операція "Бурштин": Луценко звільнив прокурора Рівненської області

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Луценко ухвалив рішення відсторонити Ковальчука від посади прокурора в ході операції "Бурштин".

Окрім того за підозрою в організації злочинного угруповання з видобутку бурштину було затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.