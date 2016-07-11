Путін, який понад тиждень не з'являвся на публіці, причастився у монастирі

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

Після закінчення літургії Путін причастився.

Російський президент зазначив, що не можна забувати про тих, хто працює і воює. У зв'язку з цим глава РФ згадав загиблих у Сирії російських льотчиків.

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Як повідомляв УНІАН, 6 липня Путін скасував всі свої поїздки, які повинні були відбутися протягом тижня.