Путін скасував заплановані на тиждень поїздки

Про це розповіли три джерела, близькі до Кремля, передає РБК.

Про причини скасування співрозмовники видання не говорять.

Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков сказав РБК, що жодна з цих поїздок не анонсувалася.

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"Вони були серед десятка ймовірних. Знаходилися довідки і т. д. Але остаточно не підтверджувалися", — зазначив він.

Глава російської держави скасував візити на Алтай, до Якутії і в Новгород.

Нагадаємо, в березні минулого року низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, у соцмережах активно обговорювали зникнення президента Росії, який вже тривалий час не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит у Казахстан.