Президент Польщі закликав до "історичної правди" щодо Волинської трагедії

Про це він заявив після покладння квітів до пам'ятника Жертв Злочину Волинської у варшавському районі Жолібож, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Rzeczpospolita.

"Історична правда потрібна, тому що лише на правді ми зможемо побудувати хороші відносини (між Україною та Польщею)", – наголосив Анджей Дуда.

За словами президента Польщі, потрібно зробити все, щоб цю "істину проповідувати, показати з обох сторін".

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"Багатьом це (правду) буде не легко прийняти … Це завдання як однієї сторони, так і іншої", – сказав президент Польщі.

Дуда також прокоментував жест президента України Порошенка, який кілька днів тому віддав данину пам'яті жертвам – поклав букет квітів та запалив свічку перед пам'ятником жертвам трагедії у Варшаві.

"Я сприйняв його як важливий жест, як жест миру, жест дружби, і я думаю, що цей жест повинен бути оцінений... Сподіваюся, що цей жест оцінять і що ми зможемо на цьому будувати (приязні відносини з Україною)", – наголосив президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, сенат Польщі голосами правлячої партії «Право і справедливість» прийняв постанову щодо Волинської трагедії.